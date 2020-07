WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Moda 4 godziny temu Sopot Fashion Day 9 lipca 2020 r w Sopocie odbyła się druga edycja Sopot Fashion Day- wydarzenia promującego polską modę. Organizatorem cyklicznych pokazów polskich projektantów jest Marka Wspiera Markę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa Sopot Fashion Day Po raz drugi gościny udzieliła mała rodzinna restauracja Centrala Rybna, która położona jest na samej plaży. Jako pierwsza na drewnianym plażowym wybiegu pojawiła się Angelika Józefczyk z kolekcją "The Cruise". Angelika Józefczyk, jako projektant może poszczycić się m.in zdobyciem I miejsca w międzynarodowym konkursie dla projektantów OFF Fashion. Marka zdobywa co raz większą popularność poza granicami Polski, m.in w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. COSEL Kolekcja jest inspirowana podróżami i kolorami odcieni późnego lata, które zwiastuje zbliżającą się ciepłą kolorową jesień. Głębokie granaty kontrastujące z żółtym odcieniem musztardy są rozbite przez biel która rozświetla całość prezentacji. Na wybiegu nie zabrakło dla marki elementów jak: zwiewne plisowane sukienki kobiece garnitury oraz kobiece sukienki w wersji mini. Angelika Józefczyk Jako druga swoją najnowszą kolekcję "Królowa Motyli" zaprezentowała marka COSEL. Cosel to marka, która powstała w 2018 roku, ale w swoim dorobku ma już 4 pełne kolekcje inspirowane natura i kilka pokazów mody: Warsaw Fashion Day, Krakow Fashion Day, Marka Wspiera Markę (3) oraz pokaz w Nowym Jorku. Jej charakterystyczne sukienki powstają z zamiłowania do świata przyrody. Wszystkie nadruki powstają w studio Cosel - mają więc charakter w pełni unikatowy i niepowtarzalny. Angelika Józefczyk Na plażowym wybiegu marka zaprezentowała 16 kreacji z jedwabiu- zwiewne, piękne, niezwykle kobiece i romantyczne sukienki. Wielkim zaskoczeniem była choreografia pokazu- początek to wspaniały pokaz tańca akrobatycznego nawiązującego do kolekcji "Królowa Motyli" w wykonaniu piątki młodych tancerzy z zespołu La Flaca. Angelika Józefczyk Na plażowym wybiegu marka zaprezentowała 16 kreacji z jedwabiu- zwiewne, piękne, niezwykle kobiece i romantyczne sukienki. Marka Cosel we wrześniu zadebiutuje na mediolańskim tygodniu mody z kolekcją "Królowa Raf Koralowych" na sezon wiosna-lato 2021. W pokazie wzięły udział modelki z agencji Malva Models, a makijaże wykonała gdańska szkoła Beauty Art. Angelika Józefczyk Do wzięcia udziału w pokazie w roli modelki zaproszenie przyjęła również Marta Pałucka- dwukrotnie koronowana miss- Miss World Poland (2015) i I Vice Miss Polski (2017). Informacja prasowa Sopot Fashion Day Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze