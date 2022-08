Sopot Festival 2022: Ewa Farna postawiła na biel. Stylizację skradła nietuzinkowa biżuteria

Top of the Top Sopot Festival to wydarzenie muzyczne, które ściąga miliony osób przed telewizory. Przez te koncertowe dni gwiazdy estrady pokazują nie tylko swoje wokalne możliwości. Co roku na scenie widzimy również przegląd oryginalnych stylizacji. Ewa Farna zaprezentowała się w białej obszernej koszuli, która grała rolę sukienki, oraz ciekawym obuwiu. Całość uzupełniła biżuterią, której warto się przyjrzeć nieco bliżej.