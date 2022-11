Specjalistka od ubrań zdradza, dlaczego twoje pranie brzydko pachnie. Podaje 5 sprawdzonych sposobów

Oto powód, dlaczego twoje pranie brzydko pachnie

Zazwyczaj, kiedy chcemy, aby nasze pranie pięknie pachniało, dodajemy płyn do płukania. Jeśli to nie działa, a ubrania mają brzydki zapach, nie musi to być wina detergentu. Prawdopodobnie problem leży w zanieczyszczonej pralce. Vianna jest blogerką i instagramerką, prowadzi Styled by Science Fashion Blog. Jej zdaniem sposobem na brzydki zapach z pralki jest jej dokładne wyczyszczenie.