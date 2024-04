Specyficzny zapach starszych ludzi. Ustalono jego źródło

Organizm osób w podeszłym wieku produkuje coraz więcej tych związków, co prowadzi do intensyfikacji zapachu. Dodatkowo skóra starszych osób jest słabsza, co powoduje, że jej naturalne olejki szybciej się utleniają, wytwarzając większą ilość 2-nonenalu. Naukowcy uważają, że to genetyczna pozostałość po naszych przodkach. Dzięki temu zapachowi mogli oni określać wiek oraz stan zdrowia innych osób.