Spędził z nią 40 lat. "Od początku ukrywaliśmy nasz romans"

Poznali się na początku lat 70. Mieszkali w tym samym bloku na ulicy Ogrodowej w Warszawie. On z matką. Ona z mężem, Markiem Jackowskim i synem Mateuszem. Do dziś pamięta, gdy pierwszy raz zobaczył ją w windzie. Zrobiła na nim ogromne wrażenie.

Kiedy artystka zaszła w drugą ciążę, przez długi czas ukrywała, że ojcem Szymona nie jest jej mąż, Marek Jackowski, a Kamil Sipowicz. On sam domyślał się prawdy.

"Pił już od rana". Opisała, po co zamykał się w hotelu

- Niektórzy ludzie twierdzili, że Kora po operacji umrze, a ja uważałem, że przed nami walka, co najmniej pięcioletnia. I tak się stało. Musiałem być mężem, żeby w tej całej strukturze medyczno-opresyjnej się odnaleźć. Żeby móc odebrać wyniki, chodzić na oddział, podejmować decyzje. Musiałem "załatwiać". Kora nienawidziła tego słowa. Ale tak, musiałem wszystko "załatwiać". Jak bym to ogarnął? Miałbym tłumaczyć się za każdym razem, że jestem konkubentem? Idiotyczne słowo - mówił Kamil Sipowicz.

Mężem Kory Jackowskiej był do jej śmierci w 2018 roku.

