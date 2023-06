Spędziła 5 lat w zakonie. Mówi, co działo się za murami klasztoru

Pochodząca z Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych Carrie-Eileen wstąpiła do jednego z katolickich zakonów w wieku 18 lat. Swoją decyzję dotyczącą przyszłości zmieniła jednak po pięciu latach pobytu w klasztorze. Obecnie jest szczęśliwą żoną i matką, która dzieli się swoim doświadczeniem oraz wspomnieniami w filmikach na TikToku. To tam wyznała, że czas spędzony w zakonie to "doświadczenie, które było dla niej koszmarem".