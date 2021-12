"Spędziliśmy noc w szpitalu". Jest przekonana, że pies uratował życie jej dziecka

To nie puste słowa, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Do swojego pana przywiązuje się jak żadne inne zwierzę. Zawsze jest czujny i gotowy skoczyć za nim w ogień. Doskonałym tego przykładem jest historia Amerykanki Kelly Andrew, która nigdy nie czuła większej wdzięczności względem swojego Boston terriera. Kobieta uważa, że gdyby nie on, jej córeczka mogłaby umrzeć.