Śpisz w staniku? O tych zasadach musisz pamiętać

Spanie w staniku ujędrnia biust? To mit

Sporo kobiet jest przekonanych, że spanie w biustonoszu, który całą noc będzie podtrzymywał biust, poprawi im jędrność piersi. To jednak mit. Stanik, zwłaszcza ten niewłaściwie dobrany, kiedy przez całą noc uciska biust, może go zniekształcać, a jednocześnie osłabiać mięśnie. Co więcej, ucisk biustonosza przez cały czas może prowadzić do problemów z krążeniem.