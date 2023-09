Śpisz z mokrymi włosami? Eksperci biją na alarm

Dla jednych jest to przyjemność, dla innych - przykry obowiązek. Mycie włosów i skóry głowy bywa czasochłonne, a gdy dodamy do tego korzystanie z suszarki, pielęgnacja może się sporo przeciągnąć. Jednak wielu trychologów jest zdania, że spanie z mokrymi włosami to najgorsza rzecz, jaką można zrobić swoim kosmykom. Cierpią nie tylko włosy, ale także skóra głowy.