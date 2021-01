WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Ludzie + 3 zbiórkaotwockpomoc Karolina Błaszkiewicz 38 min. temu 60-latkowie mieszkali w domku holenderskim. Gdy spłonął, syn uruchomił zbiórkę W nocy z 6 na 7 grudnia w Otwocku doszło do pożaru domku holenderskiego, w którym mieszkało starsze małżeństwo. W kilka sekund stracili wszystko. Syn pary Daniel rozpoczął zbiórkę pieniędzy – najpierw na remont lokalu zastępczego, potem na budowę nowego domu. Pomoc, jaką dostali, przerosła ich najśmielsze oczekiwania. Share Domek państwa Cacko po pożarze Źródło: Archiwum prywatne "Między 2 a 3 w nocy doszło do zapłonu. Awaria instalacji gazowej. Mama nie spała i tylko dzięki temu zdążyła zareagować. Tyle, co wyskoczyć z łóżka, podjąć nieudanej próby ugaszenia ognia, a w obliczu niepowodzenia zakręcić butlę z gazem i wynieść ją z domku, żeby nie wybuchła" – wyjaśnia na stronie Zrzutka.pl Daniel Antoniewicz. "Jak była w stanie tak szybko podjąć tę decyzję - nie wiem. W międzyczasie jednak ogień tak się rozszalał, że nie miała już po co wracać do środka. Bosa, w piżamie, poszła leśną drogą, wołając o pomoc, tylko tyle jej zostało. Przy zgliszczach domu czekała tylko jedna dobra wiadomość - nasze żyjące zwierzaki" – czytamy. 7 grudnia wieczorem Daniel uruchamia zbiórkę, zakładając, że jego rodzice dostaną od miasta mieszkanie komunalne. 25 tys. zł miało wystarczyć na jego remont. – Ale powiedziano nam, że lokal zastępczy przysługuje tylko lokatorom mieszkań komunalnych w Otwocku i mieszkańców TBS-ów. My mieliśmy to nieszczęście, że ten domek, w którym mieszkaliśmy, nie jest uznawany przez prawo za dom. Traktuje się go jak domek letniskowy. A jako taki nie może podlegać zameldowaniu – tłumaczy nam pani Małgorzata Antoniewicz-Cacko. Ma 61 lat, mąż - 65. Zobacz też: Piszą pisma, by dzieci wróciły do szkół. Muszą kłamać Co dalej? – Poza tym mąż ma jeszcze trochę ziemi. Tylko że co z tego? Na sprzedaż ostatniej działki, jaką byliśmy zmuszeni oddać, czekaliśmy ponad 5 lat. Nie jest tak, że od razu znajduje się kupiec i mamy pieniądze na nowy dom – dodaje, przyznając, że w pierwszej chwili zwyczajnie się zdenerwowała. – Pomyślałam: "Mamy sobie wykopać ziemiankę, przykryć gałęziami i tam mieszkać?". Poczułam się jak w czasach komunistycznych – bogaci, to niech sobie radzą. Ale to nie jest tak. Mąż Zdzisław od lat nie uprawia tej ziemi, to jest po prostu ugór, więc żadnych dochodów z tego nie ma. Owszem, próbował wiele razy łatać dziury budżetowe sprzedażą jakiejś działki – nie wypalało, nie było chętnych na kupno – zaznacza w rozmowie z nami. – Ale to nieważne… Na szczęście znalazł się kolega syna z teatru. Jestem mu niesamowicie wdzięczna, że zgodził się, abym zamieszkała w jego mieszkaniu. Mój mąż musiał wyjechać w góry, bo tam ma pracę i ja bym została sama… bez dachu nad głową – mówi. Pani Małgorzata rozumie, że gmina ma związane ręce. Dowiadujemy się od niej, że urzędnicy przyjechali na miejsce pożaru, proponując małżeństwu nocleg w hotelu. Przywieźli również żywność, zapewnili pomoc psychologa i wsparli finansowo. Daniel również nie ma pretensji. – Dowiedzieliśmy się, że miasto dysponuje niewielką liczbą lokali zastępczych, z formalnego punktu widzenia jego przydzielanie też zajmuje trochę czasu. Brakuje mieszkania na tu i teraz, w awaryjnej sytuacji – słyszymy. Archiwum prywatne Źródło: Archiwum prywatne Kontaktujemy się z Bartłomiejem Kozłowskim, dyrektorem Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku. – Ludzie starający się o lokal, muszą spełnić pewne wymogi, m.in. nie przekraczać dochodu 1600 zł na osobę. Są ludzie, których dochód przekracza 2 złote i nie dostają mieszkania, bo ustawodawca tak ustanowił – wyjaśnia urzędnik. – Wychodzimy jednak z założenia, że jeśli ktoś ma nieruchomość lub działkę, jak w tym przypadku, może ją sprzedać i kupić albo wynająć mieszkanie. Mieszkania komunalne są dla ludzi o najniższym uposażeniu. Jeśli byśmy każdemu przyznawali, to też byłoby niesprawiedliwe. To trzeba sobie uświadomić. Proszę mi wierzyć, codziennie stajemy przed dylematami, chociaż staramy się pomagać mieszkańcom – zapewnia nas Kozłowski. Dyrektor na koniec zaprosił jednak Cacków na rozmowę. – Niech przyjdą, ja zapraszam, pokieruję. Jesteśmy w stanie wszystko wyjaśnić. Wydaje mi się, że jeśli ta pomoc się należy, bo różne są sytuacje, wszystko jest do rozważenia – poprosił. Żal pamiątek Na razie jednak pani Małgorzata myśli wyłącznie o tym, co straciła. Przed oczami wciąż ma palący się dom. – To jest taka huśtawka nastrojów. Dzieciaki bardzo mocno mnie wspierają, sporo osób pisze mi życzliwie parę słów na Facebooku... Wnuczek z własnych pieniędzy zafundował mi gęsie wydmuszki, bo wiedział, że ja kiedyś na nich malowałam. Chciał, żebym oderwała trochę myśli. Z drugiej strony, czasem tak z ni gruszki, ni z pietruszki, patrzę przez okno i zaczynam płakać – przyznaje. – Bywa, że jeżdżę na ten nasz teren - mimo że jest tam szwagierka - zobaczyć, czy z psami jest wszystko w porządku. W momencie, gdy zbliżam się do Mlądza [część miasta – red.], czuję taką gulę w żołądku… i strach. Wraca to wszystko, co tam się stało – mówi. Zobacz też: Samotność ozdrowieńców. "System ich nie widzi" Opowiada, że czasami budzi się w nocy i w pierwszej chwili nie wie, gdzie jest. – Najlżejszy dziwny dźwięk budzi we mnie panikę, że coś się znowu dzieje. Nie umiem poradzić sobie z tą dobrocią, którą spotykam od obcych ludzi, bo wiem, że są inni, którzy tej pomocy bardziej potrzebują. Ja mam dwie zdrowe ręce. Dzięki Bogu nic mi się nie stało… Jestem niesamowicie wdzięczna, bardzo wzruszona, ale jest mi też strasznie głupio i wstydzę się, że jest coś, czego nie mogę sama ogarnąć – wzrusza się. Archiwum prywatne Źródło: Archiwum prywatne – Zawsze byłam samodzielna. I cholera… nie wiem, jak się tym wszystkim ludziom odwdzięczę. Takie dziwne myśli chodzą mi po głowie – radość i jednocześnie wstyd, że nie umiem sobie poradzić – dodaje. Na podwórku, gdzie doszło do tragedii, stoi jeszcze jeden domek. Należał do teściowej pani Małgorzaty. – Ale jak nawet jadę psiaki odwiedzić, to staram się stamtąd jak najszybciej uciec. Nie jestem w stanie, nawet w ciągu dnia, być tam, bo za każdym razem sobie przypominam ten strach, rozpacz, że tracę wszystko w ciągu chwili… Wszystkie pamiątki, wszystko… Ja do tej pory nie mam pojęcia, jak zdążyłam zakręcić butlę z gazem. Pamiętałam, żeby zakręcić i wynieść jak najdalej, żeby to nie wybuchło. I już nie byłam w stanie niczego uratować. Nic – mówi zdenerwowana. I chociaż wie, że powinna się cieszyć, że nic się jej nie stało, to zwyczajnie nie potrafi. – Cały czas myślę o tym, że w pożarze straciłam fotografie mojej mamy, babci, wszystkie pamiątki, które były przekazywane w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Miałam nadzieję, że moje dzieci kiedyś to dostaną. Najbardziej mi tego żal, a to, że ja żyję… Nie myślę o tym – kończy. Kosmiczny odzew W trudnych chwilach może liczyć na dzieci. – 21-letnia siostra wyjechała za granicę na studia, młodszy brat wynajmuje pokoik, druga siostra mieszka sama z synkiem, ja i moja żona remontujemy mieszkanie w bloku. Oczywiście każde z nas pomogłoby mamie, ale priorytetem było to, żeby znaleźć przestrzeń, którą miałaby dla siebie, gdzie mogłaby psychicznie ochłonąć – tłumaczy nam Daniel. Po tygodniu, dzięki wsparciu setek obcych ludzi, udało się uzbierać pieniądze na remont mieszkania, w tej chwili – gdy zmienił się już cel – na koncie jest ponad 68 tys. złotych. Potrzeba 80 tys. – Odzew był kosmiczny. W pracy ludzie podchodzili do mnie i oferowali np. karmę dla zwierzaków, ubrania, pralkę. Na hurra aktywuje się masa ludzi, a potem to się wypłaszcza. A teraz, mimo tego wypłaszczenia, zebraliśmy taką kwotę i wierzymy, że na wiosnę wybudujemy dom – przekonuje Antoniewicz. Syn Małgorzaty i Zdzisława dodaje, że oboje są zaskoczeni skalą wsparcia. – Tata to samotnik, introwertyk, więc nie dowierza. Nie pcha się na afisz. Nikomu nie wadzi. Mama pochodzi z Warszawy, na wieś przeprowadziła się ponad 20 lat temu. Najbliższy sąsiad był 300 metrów dalej. A ona starała się wychodzić do ludzi – słyszymy. A ludzie piszą o niej i jej mężu choćby tak: "Nigdy w swoim życiu nie spotkałam tak dobrych i ciepłych osób, jak oni. Chciałabym, żeby wszyscy tacy byli. Tak bardzo życzliwi, szczęśliwi, z sercem na dłoni. Świat byłby piękniejszy. Takim osobom warto pomagać". Link do zbiórki znajdziecie tutaj Karolina Szymczak o endometriozie. Modelka mówi, jak wygląda rzeczywistość chorych Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 