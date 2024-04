Krupińska nosi spodnie "bootcut". Nic tak nie wydłuża nóg

Wśród tegorocznych hitów na wiosnę i lato jest jeden taki, który szczególnie nas ucieszył. Spodnie "bootcut" magicznie wydłużają nogi, a do tego świetnie pasują zarówno do dopasowanych, jak i oversizowych "gór". Tak noszą je polskie gwiazdy.

Nie ma bardziej ponadczasowego elementu garderoby, genialnego w skutecznym i efektownym wydłużaniu sylwetki, jak spodnie "bootcut". Po latach dominacji rurek i mom jeans model rozszerzany od kolana (subtelniej niż w przypadku dzwonów) powraca na ulice, przejmując inicjatywę w trendach na sezon wiosna-lato 2024.

Co więcej, w tym roku projektanci postawili na zupełnie nowe interpretacje tego klasycznego fasonu, wzbogacając go np. o śmiałe wzory. Nie lubisz takich deseni, jak zebra czy lamparcie cętki? Nic nie szkodzi, bo do wyboru są też spodnie w minimalistycznym duchu, np. klasyczne czarne czy uszyte z granatowego jeansu bez żadnych przetarć.

My bardzo się cieszymy z tego powodu, że "bootcut" są na nowo odkrywane przez designerów i influencerki – przykuwają uwagę i sprawiają, że sięgają do samego nieba. Jak je nosić? Odpowiedzią na to pytanie mogą być trzy outfity, które w ostatnim czasie zaprezentowały na Instagramie polskie gwiazdy. Zostań z nami i zakochaj się w nowym hitowym fasonie.

Spodnie "bootcut" i oversizowa kurtka: sposób Krupińskiej na look

Paulina Krupińska już nosiła najmodniejsze spodnie wiosny. Z takich gwiazd tylko można brać przykład, kompletując swoją szafę na nowy sezon. Czarne klasyczne "bootcut" w wydaniu prezenterki wyglądają świetnie w połączeniu z oversizową kurtką. Wiosną, zamiast kożuszka możesz wybrać skórzaną kurtkę w brązie, o której pisałyśmy niedawno.

Lubisz szerokie, przeskalowane "góry"? My też. Zobacz, jak genialnie równoważą proporcje spodnie z lekko rozszerzającą się nogawką. Do tego twoje ukochane trampki albo botki kowbojki i jesteś gotowa na podbijanie ulic przez cały wiosenno-letni sezon.

Krótka "góra" i lekko rozszerzane spodnie: stylizacja Tusk

Czarne klasyczne spodnie "bootcut" ma w swojej szafie także Katarzyna Tusk. Blogerka zawsze przywiązuje uwagę do detali i proporcji – i nie inaczej było w tym wypadku. Idealna, wydłużająca nogę szerokość nogawki, do tego krótka kurtka i sportowe buty. Już mamy pomysł na stylizację na wiosenne spacery.

Krótka kurtka w przypadku spodni "bootcut" to idealny wybór – prezentuje całą nogawkę, a tym samym wykorzystuje 100 proc. potencjału tego modelu. Jeśli wolisz dłuższe marynarki czy płaszcze, też możesz śmiało je nosić w połączeniu z tym modelem – najlepiej zadbaj jednak o to, żeby góra kończyła się maksymalnie w tym miejscu, w którym zaczynają rozszerzać się nogawki spodni.

Kowbojki, koszula i "bootcuty", czyli look na wiosnę według Woźniak-Starak

Jak już wspomniałyśmy na samym początku, w tym sezonie znów wracają znane z lat 70. spodnie "bootcut" we wzory. Agnieszka Woźniak-Starak, znana fanka stylu boho, postawiła na deseń paisley i odcień zgaszonej zieleni. Taki dół świetnie się komponuje z dopasowaną koszulą w duchu country i kowbojkami.

Kowbojskie botki są stworzone do noszenia ze spodniami "bootcut". Taka jest dokładnie ich geneza – lekko rozszerzane nogawki miały "pomieścić" cholewki wyższych butów. Wykorzystaj w tym sezonie to, że oba elementy garderoby są na topie i postaw na hitowe połączenie.

