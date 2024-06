Spodnie z dziurami wracają? Spójrzcie na stylizację Krzan

Niektórzy mają do nich ogromny sentyment. W tym gronie znajduje się Izabella Krzan , która gustuje w casualowym stylu – ma być na luzie i najlepiej z zadziorem. Prezenterka pochwaliła się ostatnio na Instagramie lookiem z szerokimi jeansami z dużą dziurą na kolanie. Prawdziwa ziomalka?

Izabella Krzan w drodze na mecz koszykarski GORTAT TEAM vs NATO TEAM 2024 pokazała się w białym topie bez ramiączek (świetna alternatywa dla zwykłego T-shirtu), który połączyła z jasnymi jeansami z szerokimi nogawkami . Jednak uwagę zwraca wielka dziura na kolanie. Trzeba przyznać, że na sam widok wzbierają w nas pokłady nostalgii. W końcu to stary trend, ale bez wątpienia ma szansę na powrót.

Warto też zwrócić uwagę na dodatki. Prezenterka nosi je nagminnie. Uzupełnia nimi niemalże każdy casualowy look. Mowa o oliwkowej czapce, która funkcjonuje również pod hasłem nietypowego beretu , natomiast drugim elementem są okulary przeciwsłoneczne ze szkłami w kolorze sepii . Całość uzupełniła złota biżuteria.

