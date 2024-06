Nosi chustkę zamiast topu. Przewiązała na biuście. Genialny patent

Ok, rozumiem

Masz ulubioną apaszkę? Koniec ze stylizacyjną nudą! Latem możesz nosić ją na różne sposoby – na szyi, na głowie czy zawiązaną przy torebce w formie ozdoby. Izabella Krzan jest żywym dowodem na to, że można z niej zrobić nawet top. Wystarczy zerknąć na Instagrama prezenterki, by inspiracje czerpać garściami.

Wakacyjna moda daje nam wiele szalonych możliwości. Weźmy np. na warsztat wzorzystą apaszkę w soczystych kolorach lata. Choć jest dedykowana do noszenia na szyi, to kobiety, które są wyznawczyniami stylu "old money", często wkładają ją na głowę. Z przykrytymi w ten sposób włosami mogą śmiało wsiąść w kabriolet i pomykać malowniczymi drogami Toskanii.

W świecie mody pojawił się też trend na noszenie apaszki przewiązanej na rączce torebki w formie ozdoby. Szczególnie dobrze sprawdza się ten trik przy kuferkach. Jednak apaszka w kilka chwil może również stać się topem, co udowodniła ostatnio Izabella Krzan. Na InstaStories pochwaliła się stylizacją, która jest efektowna i jednocześnie banalna do odtworzenia.

Izabella Krzan pokazała stylizacyjny trik

Izabella Krzan ma w swojej szafie przepiękną, różową apaszkę ze wzorem w postaci fantazyjnych słońc. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej wakacyjnego? Humor staje się lepszy od samego patrzenia. Prezenterka złożyła ją na pół w trójkąt i przewiązała na plecach, tworząc tym samym oryginalny top, który zestawiła z szerokimi jeansami. Prosty trik, a jaki efektowny i przydatny w letnie dni!

Izabella Krzan z apaszki zrobiła top © Instagram.com, izabellakrzan

Wzorzysta apaszka w różnych odsłonach

Jakiś czas temu Krzan wybrała się z mamą na urlop do Grecji. W jednej ze stylizacji z pobytu wykorzystała tę samą wzorzystą apaszkę, lecz wtedy umieściła ją na głowie i zawiązała pod brodą. Uzupełniła w ten sposób szalony look z białym crop topem, kolorową koszulą oraz modnymi, pasiastymi spodenkami w stylu męskich bokserek do spania.

