Wyrzuciła męża z sali porodowej. Wszystko przez to, co powiedział

Żona wyrzuciła męża z sali porodowej. Nie wrócił do córki

Jak relacjonuje kobieta, mężczyzna powiedział, że jest szczęśliwy, że to koniec i odzyska swoją żonę, a "hormony się skończyły". Internautka poczuła się zraniona i poprosiła go o opuszczenie pokoju. Mąż początkowo odmówił. "Wrzasnęłam na niego, żeby się odczepił, on był zdenerwowany, nazwał mnie du*****m za to, że przegapi narodziny swojego dziecka" - relacjonowała kobieta. Podkreśla, że jej mąż nie wrócił do córki, chociaż miał odwiedzić ją później tego samego dnia.