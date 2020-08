WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Sport to zdrowie. Pomyśl o wypadzie na rolki Ciepłe wieczory to doskonały czas, by wybrać się na rolki. To doskonała rozrywka nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również rodziców. Warto skorzystać z lata i wybrać się na przejażdżkę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jazda na rolkach pomoże zadbać o sylwetkę i kondycję (Adobe Stock) Ćwiczenia na rolkach Jazda na rolkach to doskonały sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i redukcję tłuszczu – pod warunkiem, że treningi będą regularne. Dodatkowo jazda na rolkach angażuje duże partie mięśni, ale nie jest męcząca. Sekret tkwi w łatwym utrzymywaniu odpowiedniego tętna. Jest ono dostatecznie wysokie, by poczuć, że się ruszamy, a jednocześnie na tyle niskie, że nie sprawia dyskomfortu. Dzięki temu można ćwiczyć praktycznie bez większych ograniczeń. Trening na rolkach to doskonały sposób na poprawę swojej kondycji – pozwala wzmocnić mięśnie nóg i pośladków, a przy tym spalić całkiem sporo kalorii. Dodatkowo regularna jazda na rolkach pozytywnie wpływa na dotlenienie i pracę układu krwionośnego. Jakie rolki wybrać Jednymi z najczęściej wybieranych modeli są rolki rekreacyjne i modele typu fitness. Sprawdzą się zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, a dodatkowo są bardzo uniwersalne. Montowane w nich kółka są stosunkowo niewielkie, mają średnicę od 70 do 80 mm. Dzięki takiej wielkości są bardziej zwrotne, ale nie pozwalają osiągać zbyt dużej prędkości. Adobe Stock Warto wybrać się czasem na rolki Osoby, którym zależy na rozwijaniu dużych prędkości, powinny zainwestować w bardziej zabudowane rolki z większymi kółkami. Pozwalają na osiągnięcie wysokich prędkości, choć lepiej nie decydować się na ich zakup, jeśli nigdy wcześniej nie miałaś rolek na nogach. Są bowiem o wiele mniej skrętne, a co za tym idzie łatwo w nich o kontuzję. Co dla dziecka? Dla młodszych użytkowników przygotowano rolki regulowane, które pozwalają na idealne dopasowanie do wielkości i kształtu stopy bez ryzyka, że w następnym sezonie będą już za małe. Większość modeli oferuje regulację na poziomie czterech rozmiarów, co ma jeszcze jedną zaletę – pozwoli zniwelować ewentualny luz lub zbytni ucisk przez rozszerzenie poszczególnych elementów. Odpowiednie zabezpieczenia dają pewność, że rolki nie rozregulują się samoczynnie podczas jazdy. Zwróć uwagę na kółka Poza wygodą wypełnienia rolek, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zamontowane w nich kółka. Lepiej unikać kółek wykonanych z plastiku, który jest twardy i podatny na wycieranie i wgniecenia. Lepszym rozwiązaniem będą bardziej miękkie kółka, które co prawda stawiają większy opór podczas jazdy, ale niwelują drgania. Z drugiej strony szybciej się zużywają. Zadbaj o bezpieczeństwo Jazda na rolkach jest nie tylko doskonałym sposobem na zapewnienie sobie ruchu – jest również bezpieczna, oczywiście pod warunkiem, że opanujesz podstawowe techniki poruszania się. Wbrew pozorom podczas jazdy na rolkach trudno o poważniejsze kontuzje niż pościerane łokcie czy kolana, dlatego warto zawczasu zainwestować w ochraniacze.