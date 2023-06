Spotkała go na festiwalu. Takiego obrotu spraw nie spodziewała

- Festiwale muzyczne są w ogóle świetną możliwością do poznania osób, których na co dzień widzimy na Instagramie czy w telewizji. To naprawdę fajna okazja, żeby do nich zagadać, przedstawić się, zrobić wspólne zdjęcie. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś był dla mnie niemiły czy mi odmówił. To chyba kwintesencja festiwali - każdy jest tam pozytywnie nastawiony, choć nie zawsze wszystko dopisuje - oznajmia także.