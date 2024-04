Spotkała się z Polonią w Kanadzie. Postawiła na nieoczywisty strój

Agata Duda nie lubi eksperymentować z modą. Pierwsza dama przyzwyczaiła nas do zachowawczych strojów, które później są szeroko komentowane w sieci. Tym razem żona Andrzeja Dudy najwyraźniej postanowiła nieco zaszaleć.

Pierwsza dama na oficjalnych wydarzeniach chętnie prezentuje się w garniturach, które nie tylko są szalenie modne, ale jednocześnie eleganckie. Zazwyczaj jednak decyduje się na klasyczne, jednokolorowe stylizacje, które często uznawane są za zachowawcze i stonowane. Na spotkaniu z Polonią w Kandzie Agata Duda postanowiła jednak zaprezentować się w zestawie, który znacznie różni się od tego, do czego nas przyzwyczaiła.

Bazą jej stylizacji była prosta marynarka oraz spodnie z szerokimi, prostymi nogawkami w kant. Biały garnitur ozdobiono po bokach czarnymi, szerokimi lampasami, które optycznie wydłużyły jej sylwetkę. Pierwsza dama do swojego stroju dobrała również najprawdopodobniej klasyczny top pasujący kolorystycznie do zdobiących jej strój pasków.

Musimy także wspomnieć o jeszcze jednym detalu, który pojawił się na jej stylizacji. Agata Duda przyczepiła do swojej marynarki czerwoną, trójwymiarową różę w czerwonym kolorze. Warto dodać, że tego typu detale to obecnie prawdziwy hit zarówno wśród gwiazd, jak i topowych influencerek.

Ostatnio pierwsza dama szczególnie upodobała sobie garnitury, w których prezentuje się na różnych, ważnych wyjściach. Niedawno zaprezentowała się w beżowym zestawie stworzonym z dwurzędowej marynarki ze złotymi guzikami oraz spodniami z prostymi, ale jednocześnie szerokimi nogawkami. Całość uzupełniła z kolei topem oraz szpilkami w tym samym kolorze tworząc w ten sposób supermodny total look.

