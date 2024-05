Spraw, by poczuła się wyjątkowo. Co sprezentować na Dzień Matki?

Spraw, by poczuła się wyjątkowo. Co sprezentować na Dzień Matki?

Bukiet tulipanów, pudełko czekoladek? Choć wręczenie ich zawsze jest miłym gestem, to z okazji Dnia Matki warto postawić na coś bardziej wyjątkowego i przemyślanego. Poniżej znajdziesz "gotowiec" z kilkunastoma propozycjami. Bo w końcu jesteśmy po to, by ułatwić ci zadanie.

Tekst jest niezależnym przeglądem redakcyjnym. Producenci nie mieli wpływu na opinię autorki.

Naszyjnik z puzderkiem, Lilou, 268 zł

Czy może być coś piękniejszego niż spersonalizowana biżuteria, która natychmiast wywołuje wzruszenie? W Lilou znajdziesz teraz naszyjnik z puzderkiem w kształcie serca. Nie tylko wygrawerujesz na nim napis, ale do środka wsadzisz także ulubione zdjęcie. Cudowny styl retro.

Naszyjnik Lilou © Materiały prasowe

Bransoletka z elementami z żółtego złota i koralikami, Apart, 359 zł

Kobiety, które wolą bardziej nowoczesny i casualowy styl, z pewnością docenią modną bransoletkę z koralików – złote układają się w napis "mama". Taki element biżuterii świetnie zgra się z jeansami i T-shirtem, ale przede wszystkim będzie codziennie przypominał o pięknej relacji mama-córka.

Bransoletka Apart © Materiały prasowe

Perfumy Sunlit Cherimoya, Jo Malone, 500 zł (50 ml)

A może warto sprezentować nowy, zniewalający zapach na lato? Jeśli twoja mama gustuje w łagodnych perfumach z nutką słodyczy, Sunlit Cherimoya od Jo Malone z pewnością przypadną jej do gustu. Pachną soczystą gruszką, ale głównie powstały na bazie zapachu owocu cherimoya, który Mark Twain określił mianem najsmaczniejszego owocu, jakiego próbował człowiek.

Perfumy Jo Malone © Materiały prasowe

Perfumy Sunkissed Goddess, Kilian Paris, 1210 zł (50 ml)

Nieco odważniejszym, wieczorowym zapachem, który przywodzi na myśl letnie noce, jest Sukissed Goddess. I choć posiada akordy białych, tropikalnych kwiatów, to także wanilii i kokosa. Założyciel marki Kilian Hennessy zinterpretował w ten sposób tradycyjny polinezyjski eliksir.

Perfumy Kilian Paris © Materiały prasowe

Double Serum, Clarins, 560 zł

Z okazji Dnia Matki warto też zainwestować w kosmetyki z wysokiej półki, które sprawią, że cera twojej mamy będzie perfekcyjnie zaopiekowana. Clarins Double Serum posiada bogatą formułę, która bazuje m.in. na 20 ekstraktach roślinnych o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych. Dzięki niej widoczność zmarszczek jest mniejsza, a cera zyskuje sprężystość i blask.

Serum Clarins © Materiały prasowe

Rénergie H.C.F. Triple Serum Eye, Lancôme, 440 zł

W codziennej rutynie pielęgnacyjnej nie można zapomnieć niezwykle delikatnej skórze w okolicach oczu. I tu pojawia się prawdziwy hit na rynku. Producent serum Lancôme gwarantuje "widoczny efekt liftingu". Formuła produktu zawiera wysokie stężenie silnych składników aktywnych: kwasu hialuronowego, witaminy C + niacynamidu oraz witaminy F. Jego regularne stosowanie wygładza skórę poprzez spłycanie zmarszczek mimicznych.

Serum pod oczy Lancôme © Materiały prasowe

Krem nawilżający na dzień i na noc 40+, Perfecta, 29 zł

W przypadku mniejszego budżetu również znajdą się kosmetyki dedykowane dojrzałym kobietom, które marzą o jędrnej skórze. Przykładem może być przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc z linii z linii Multi-Kolagen Retinol. Co ciekawe, posiada składnik, który odpowiada za syntezę czterech najważniejszych typów kolagenu w skórze. W efekcie widoczność zmarszczek zostaje zredukowana.

Krem nawilżający Perfecta © Materiały prasowe

Zestaw podarunkowy The Ritual Of Sakura, Rituals, 185 zł

Czym byłby Dzień Matki bez przepięknie zapakowanego zestawu prezentowego marki Rituals? Tutaj bez wahania trzeba polecić ten o nowym zapachu wiśni i mleka ryżowego – subtelny The Ritual Of Sakura uwodzi zmysły, dzięki którym przenosimy się do kwitnącej Japonii. W zestawie znajduje się kultowa już pianka do mycia, ale także krem do ciała, peeling oraz świeczka.

Zestaw podarunkowy Rituals © Materiały prasowe

Kosmetyczka z imitacji skóry, Ochnik, 140 zł

Wszystkie te zdobycze przydałoby się włożyć do eleganckiej kosmetyczki, która ma za zadanie służyć całe lata. Najwięcej rzeczy pomieści się tej typu kuferek. Kosmetyczka z imitacji skóry, którą można znaleźć w Ochnik, jest nie tylko pojemna i poręczna, ale również stylowa i bardzo starannie wykonana.

Kosmetyczna Ochnik © Materiały prasowe

Masaż ujędrniający, 200-300 zł

Która mama nie potrzebuje chwili relaksu? Odpowiedź na to retoryczne pytanie jest chyba oczywista. Dlatego jednym z najlepszych pomysłów na prezent z okazji Dnia Matki zawsze będzie voucher na masaż. Warto wybrać ten ujędrniający, po którym skóra wygląda fenomenalnie. Dobrą opcją będzie też masaż relaksacyjny. Mocno spięte, obolałe mięśnie rozluźni natomiast masaż tajski.

Masaż ujędrniający © Getty Images | Stevica Mrdja

Torebka typu kuferek, Hego's Milano, 400 zł

Jeśli, twoja mama jest elegancką minimalistką, bez wątpienia będzie gustować w torebkach-kuferkach Hego's Milano, które kształtami przywodzą na myśl torebki Hermes. Ta w wersji brązowej będzie idealna na lato zestawiona, np. z białymi spodniami palazzo. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że została wykonana z włoskiej skóry naturalnej.

Torebka Hego's Milano © Materiały prasowe

Książka "Lunch z ludźmi sukcesu. 52 spotkania z tymi, którzy zmieniają świat", Financial Times, 50 zł

Jeśli książki, to tylko te inspirujące. No dobrze, "guilty pleasure" w postaci romansu czy kryminału też od czasu do czasu wchodzi w grę. Jednak "Lunch z ludźmi sukcesu" należy do absolutnie niezwykłych pozycji, bo zawiera rozmowy z największymi osobistościami ze świata sztuki, biznesu, mody, polityki i sportu.

Inspirująca książka © Materiały prasowe

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl