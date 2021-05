Sprawa Madeleine McCann. Niemiecka prokuratura ma nowe poszlaki

Wkrótce odbędzie się rekonstrukcja wydarzeń w Praia da Luz. Władze Niemiec mają nadzieję, że do końca lata uda im się postawić zarzuty Christianowi B. Nadzieja nie gaśnie również w rodzicach dziewczynki. Gdyby nie to tragiczne zdarzenie, Madeleine obchodziłaby właśnie swoje 18. urodziny. "Każdy maj jest trudny - to przypomnienie minionych lat, wspólnych lat utraconych lub skradzionych" - przyznali rodzice na swojej stronie internetowej.