Sprawdź, czy poprawnie myjesz twarz. Chodzi o jeden ważny szczegół

Spienianie żelu to dla niego "game changer"

Filmik Jamesa Boka, dotyczący prawidłowego oczyszczania twarzy, stał się na TikToku absolutnym viralem – osiągnął już 12,5 miliona wyświetleń. Zatem jak robić tę pozornie banalną czynność poprawnie? Ta porada przyda się osobom, które do pierwszego etapu pielęgnacji używają żelu. Chodzi o to, by nie nakładać go bezpośrednio na twarz (wtedy detergenty są znacznie silniejsze), a najpierw spienić w dłoniach, pocierając go przez około 15 sekund.