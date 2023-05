Ochrona przeciwsłoneczna to klucz do pięknej cery. Redaktorki testują kosmetyki z SPF

– Ten SPF jest idealny na każdą okazję – można go zabrać zawsze i wszędzie. Nadaje się do małej torebki – jest poręczny i kompaktowy. Poza tym ma nieinwazyjny zapach i fajną konsystencję. To, co dla mnie ważne, nie pozostawia na skórze białego filtra – zaznacza szefowa serwisu WP Kobieta, Patrycja Ceglińska-Włodarczyk.