Sprawdź swój licznik. Dowiesz się, czy słono zapłacisz

Dodatkowo, gospodarstwa domowe, które zdołają zmniejszyć swoje zużycie energii o co najmniej 10% w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., będą uprawnione do 10% zniżki na koszty energii elektrycznej w 2024 roku. Dlatego warto zwrócić uwagę na swoje zużycie energii i starać się je ograniczyć, aby skorzystać z tej korzystnej oferty.