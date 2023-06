Spryskaj balkon. Meszki nawet się nie zbliżą

Spryskaj tym oczko wodne. Po meszkach nie będzie śladu

Czyste oczka wodne to miejsce, w którym to meszki mogą złożyć jaja. W ogrodach ze zbiornikami wodnymi te owady czują się najlepiej. Jeśli zauważyłaś, że w twoim ogrodzie pojawiły się meszki, wybierz się do sklepu ogrodniczego i kup biopreparat przeciwdziałający rozwojowi owadów. Zabije on larwy meszek, a co za tym idzie, pozbędzie się ich z ogrodu.