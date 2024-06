Spryskaj chwasty w słoneczny dzień. "Wypali" je do korzeni

Do przygotowania oprysku zwalczającego chwasty będziemy potrzebować jedynie octu spożywczego (zwykle o stężeniu 10 proc.), który posłuży jako domowy, nieszkodliwy dla środowiska środek do zwalczania chwastów przy pomocy ręcznego opryskiwacza.

Ocet można wlać do opryskiwacza i stosować bez rozcieńczania, ale dla większego bezpieczeństwa warto zmniejszyć stężenie roztworu (np. na dopiero kiełkujące chwasty). W tym celu mieszamy ocet z wodą w proporcji np. 1:2 (1 l octu na 2 l wody) lub innej i takim roztworem opryskujemy chwasty. Dodatkowo, dla zwiększenia przyczepności roztworu do liści chwastów warto dodać do niego kilka kropel płynu do naczyń.