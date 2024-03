Spryskaj tym okno. Koniec z natrętnymi muchami

Skuteczne sposoby na owady. Jak je wypłoszyć?

Istnieją pewne patenty, które sprawią, że zniechęcimy muchy do wizyt w naszym domu. Większość z nich jest prosta i ekologiczna, dlatego na pewno sobie nie zaszkodzimy. Do odstraszenia natrętnych much najlepiej wykorzystać naturalne substancje, takie jak olejek eukaliptusowy, lawendowy lub miętowy.