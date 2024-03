Wchodzą do domów. Ich obecność to wyraźny znak

Szczypawka - wiele krzyku o nic?

Okazuje się, że skorek pospolity tak naprawdę jest dość pożytecznym żyjątkiem. Cęgi, w które jest wyposażony, w praktyce służą owadowi do chwytania i cięcia liści oraz młodych łodyg. Bardzo rzadko szczypawka używa ich w samoobronie. Na ogół jednak skorki nie są agresywne i same z siebie nie atakują. Wiele osób ma jednak jeszcze większy lęk związany ze szczypawką i boi się, że owad znajdzie się w uchu, przetnie błonę bębenkową, a następnie powędruje do mózgu, gdzie złoży jaja.