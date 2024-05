Spryskaj tym rośliny. Szybko pozbędziesz się stonki ziemniaczanej

Stonka ziemniaczana, ze względu na pochodzenie, nazywana też chrząszczem lub żukiem z Kolorado, to chrząszcz o wyjątkowo charakterystycznym wyglądzie. W pierwszej kolejności w oczy rzucają się pasiaste, żółto-czarne pokrywy skrzydeł. Żywi się przede wszystkim liśćmi, kwiatami i łodygami ziemniaków, jednak może też zaatakować pomidory i paprykę.

Nietrudno go zauważyć, jednak zdecydowanie ciężej z nim walczyć, ponieważ rozmnaża się, a przez to też rozprzestrzenia bardzo szybko. Sprzyja temu dodatkowo ciepły i wilgotny klimat. Podpowiadamy, co zrobić, gdy stonka zaatakuje nasze rośliny.