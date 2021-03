Sprytny patent na oszczędność. Amerykanka szyje wielorazowe podpaski

Samodzielnie wykonane podpaski

Makayla Kane przyznała się w "The Sun", że miesiączkowanie było dla niej katorgą, bo cały czas zastanawiała się, czy wszystko "jest na swoim miejscu". Chodziła do szkolnej łazienki tylko w ostateczności, ponieważ nie znosiła dźwięku odklejanej podpaski od materiału. Przez wiele lat wydawała co miesiąc na pudełko podpasek i tamponów około 20 dolarów. Do 27. roku życia wydała aż 3360 dolarów na same produkty sanitarne.