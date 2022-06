Sprząta miejsca zbrodni. Mówi, co w jej pracy jest najgorsze

Zapotrzebowanie na usługi Lee jest ogromne

Pierwszy raz przyszło jej sprzątać po samobójstwie bliskiego przyjaciela. Kupiła malarski kombinezon, rękawice, buty i maskę, po czym zabrała się do pracy. Nie wiedziała, czy robi to poprawnie. Zdawała sobie jednak sprawę z tego, że musi pozbyć się przykrego zapachu, który unosił się w powietrzu. "Wtedy zrozumiałam, że chcę to robić profesjonalnie" - dodaje.