"Za trzy godziny bierzemy 120-150 zł". Sprzątaczka czuje się oszukana Sprzątaczka wyznała na internetowym forum, ile zarabia, a w komentarzach rozpętała się burza. "Chyba sobie jaja robisz", "czemu dajesz się aż tak wykorzystywać?" – piszą inne kobiety. 50 zł za trzy godziny pracy to dużo czy mało? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ile zarabiają sprzątaczki? (East News) Zarobki sprzątaczek to temat z wielu powodów kontrowersyjny. W ostatnich miesiącach z powodu pandemii koronawirusa wiele pań sprzątających nie miało pracy, a teraz, kiedy wszystko wraca do normy, rynek nie jest już taki sam. Ile powinno kosztować gruntowne sprzątanie? Za co powinno płacić się dodatkowo? Z internetowych dyskusji wynika, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Zarobki sprzątaczek w Polsce "Mam panią, do której chodzę regularnie sprzątać. Nie robię wszystkiego, tylko poszczególne rzeczy. Ogarniam łazienkę, myję lustra w szafach, drzwi, sprzątam w kuchni. Raz na 3-4 miesiące myję okna – sztuk 7" – pisze kobieta na forum WP Kafeteria. "Za takie sprzątanie bez okien dostaję zwykle 50 zł. Zajmuje mi to ok. 3 godziny. Jak okna, to wiadomo – dłużej. Wtedy przychodzę dwa dni z rzędu. Ostatnio znów myłam okna i za każdym razem dostawałam tylko 50 zł. Dla mnie za mało" – stwierdza autorka wyznania. Kobieta przyznaje także, że podjęła próby rozmów na temat wynagrodzenia. "Dziś chciałam poruszyć temat kasy, ale była u niej córka i nie chciałam przy niej rozmawiać. Jestem rozczarowana, zawiedziona. Zawsze płaciła za sprzątanie bez okien 50 zł, a za okna 100 zł, a teraz dwa razy na mnie przycięła" – wyznaje sprzątaczka. Wpis spotkał się z ogromnym zainteresowaniem osób, które również wykonują zawód sprzątaczki. Odzew wskazywał jednoznacznie, że 50 zł za trzy godziny to niewiele w stosunku do nakładu pracy. "50 zł za trzy godziny pracy? Chyba żartujesz. Ja i moje koleżanki za trzy godziny sprzątania bierzemy 120-150 zł. Czemu dajesz się aż tak wykorzystywać? Szanuj się i swoją pracę" – zaapelowała internautka. "Chyba sobie jaja robisz" – napisała kolejna osoba, oburzona zarobkami sprzątaczki. "Trochę mało. Ja za okna liczę osobno i od sztuki, a ile mi na nie zejdzie, to już nieważne. Za godzinę wychodzi 30 zł przy sprzątaniu" – wyznała inna. Część internautów uznała natomiast, że kwoty podane przez sprzątaczki w ich odczuciu wcale nie są niskie. "Jak na polskie realia, to normalna stawka godzinowa. To jest tylko praca fizyczna, niewymagająca nie wiadomo jakich kompetencji", "jaja sobie robią. 50 zł za godzinę daje 8500 miesięcznie. Kierownicy tyle mają z dobrym wykształceniem" – pisali skonsternowani internauci. Stawki za sprzątanie mieszkania – Kraków, Wrocław, Warszawa W dyskusji padł jednak ważny głos. Jeden z anonimowych komentatorów przyznał, że stawka zależy od miasta, w którym się pracuje. "Stawka zależy od miejscowości, w której sprzątanie się odbywa. W wielkich miastach jest wyższa. Inaczej liczy się też zwykłe sprzątanie w przeciętnie zadbanym mieszkaniu/domu, inaczej po malowaniu, czy skrajnie zaniedbane. Zależy też od tego, czy z dostarczonymi, czy z własnymi środkami czystości" – czytamy na WP Kafeteria. W odpowiedzi pojawiły się komentarze osób, które zatrudniają osoby do sprzątania. "Znajoma sprząta raz w tygodniu u małżeństwa z dzieckiem pod Warszawą. Czasem trzy, czasem cztery godziny. Za trzy dostaje 150 zł, za cztery – 200 zł. Każdy zadowolony" – wyznała użytkowniczka forum. "Mam duży dom, były już trzy sprzątaczki, bo każda z nich albo dorabiała chwilowo na sprzątaniu, albo wyjeżdżały za granice. Każda z nich brała 20-25 zł za godzinę. Takie były ich stawki. Mieszkam we Wrocławiu" – zdradziła inna osoba. "Mam dwie panie sprzątające, za trzy godziny sprzątania biorą 150 zł. Po 75 zł na głowę. Za okna liczą sobie ekstra. Dom 150 mkw. na obrzeżach Krakowa" – przyznała kolejna kobieta. Wiele kobiet przyznaje, że za sprzątanie nie wystawia faktur i od swojej pracy nie odprowadza podatków. Trudno jest więc obiektywnie ocenić, czy podane przez kobiety kwoty to dużo, czy mało w stosunku do mediany zarobków w Polsce, wynoszącej w tym momencie 4094,98 zł brutto.