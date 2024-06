Po latach w kamperze muszą go sprzedać. Podali cenę

Aktor wraz z ukochaną własnoręcznie zbudowali dom na kółkach na bazie popularnego modelu. Na stronie influencerów czytamy, że samochód ma przebieg 352 tys. km, silnik 2.0 diesel i manualną skrzynię biegów. Pojazd zarejestrowany jest na trzy osoby, a jego cena wywoławcza to 79 tys. zł.

Jak słyszymy w nagraniu influencerów, dom na kółkach jest gotowy do drogi, a dodatkowo posiada pełne wyposażenie i jest niezależny energetycznie. Wewnątrz znajduje się zabudowa z naturalnych materiałów, a meble wykonane są z wodoodpornej sklejki. Dzięki piance izolacyjnej pojazd trzyma ciepło w zimie i chroni przed upałami w lecie.

W kamperze znajduje się kuchnia z dwupalnikową kuchenką gazową, łazienka z prysznicem i toaletą turystyczną, korytarz z rozkładanymi krzesłami i stołem, duże łóżko oraz łóżeczko dziecięce, które można zdemontować i ustawić dwustronną kanapę, która pomieści 6 osób. Para nie ukrywa też, co jest w pojeździe do wymiany.

Na stronie zaznaczono, że "Samochód posiada widoczne wgniecenia, ale jest to tylko kwestia estetyczna". Oprócz tego do naprawy jest tylne lewe okno, które jest pęknięte, a także podszybie, które odstaje.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!