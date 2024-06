Sprzedają swoją luksusową rezydencję. Cena zwala z nóg

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w Hollywood. Małżeństwo w 2019 roku postanowiło kupić czteropiętrowa nowojorską posiadłość. Aktorka przyznała w rozmowie z "The Wall Street Journal", że jej rodzina spędziła w rezydencji wiele wspaniałych chwil, mimo to teraz jest najlepszy czas na sprzedaż willi.