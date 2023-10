Sprzedaje chryzantemy. Mówi, czego nie lubi słyszeć od klientów

- Niby tak. Ale wie pani, to nie to, co w poprzednich latach - stwierdza. - Kiedyś ludzie chodzili na groby częściej. Wszyscy z rodziny kupowali nowe znicze co miesiąc. Dziś tylko na Wszystkich Świętych, czasem Boże Narodzenie. Tak to przychodzą pojedyncze osoby. Jeśli więc nie zrobimy teraz utargu, to nie mamy co liczyć na to w kolejnych miesiącach - stwierdza.