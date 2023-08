Sprzedała dom, żeby poprawić twarz. Tak wygląda dziś

Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna mają coraz więcej fanów i fanek. Nic więc dziwnego, że część z nich nie tylko oszczędza na to, by móc przeprowadzić u siebie wymarzony zabieg bądź operację, ale także sprzedaje wartościowe rzeczy. Tak było w przypadku Kelly Beasley, która podjęła decyzję o sprzedaży domu, by móc zrobić lifting twarzy.