Powiedziała o nagich scenach. "Moje ciało jest moim narzędziem pracy"

Sandra Drzymalska o nagich scenach. "To bardzo dużo kosztuje"

W rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Sandra Drzymalska opowiedziała m.in. o hejcie, którego doświadczają aktorzy. - Raz to zrobiłam. Przez przypadek. I to był bardzo duży błąd. (...) Życzenie komuś śmierci, to jest ogromne przekroczenie - podkreśliła, precyzując, że nie przeczytała takich słów pod tekstem o sobie. Sama jednak zmagała się z częstymi komentarzami dotyczącymi wyglądu, a także rzekomego otrzymywania ról za seks.