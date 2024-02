Może zniszczyć życie. "Sprawcy hejtu nie mogą być bezkarni"

Coraz więcej aplikacji i mediów społecznościowych pozwala walczyć z hejtem. Możemy usuwać i blokować hejtujących użytkowników, usuwać komentarze, blokować słowa-klucze. Instagram, Facebook i TikTok dają nam taką możliwość. Bardzo ważne jest też to, że gdy widzimy hejt, musimy na niego reagować, np. publikując pozytywny komentarz. Podam przykład. Jeśli w swoich kanałach umieszczam treści związane z trądzikiem, to ktoś hejtując je, uderza nie tylko we mnie, ale we wszystkie osoby zmagające się z tym problemem. Dlatego komentować powinniśmy rozważnie.