Sylwia Bomba była szykanowana. "Płakałam godzinami"

Udowodniła to po raz kolejny rozmawiając z Dagmarą Olszewską - redaktorką serwisu cozatydzien.pl. Bomba nigdy nie ukrywała, że przeszła spektakularną metamorfozę - schudła 30 kg i od tej pory bardzo dba, by utrzymać wagę. We wspomnianym wywiadzie po raz kolejny wróciła do czasów, gdy zmagała się z nadwagą. Opowiedziała o szykanowaniu ze strony rówieśników.

- Ja dokładnie miałam ten taki etap, kiedy niestety byłam brzydką nastolatką, nie miałam pryszczy, ale miałam 20 kg nadwagi. I średnio to wspominam. Podchodzili do mnie koledzy na dyskotece i mówili, że nikt z tobą nie zatańczy, bo jesteś brzydka. [...] O matko, ja wracałam do domu i płakałam godzinami, bo na przykład ktoś powiedział mi coś przykrego - wyjawiła.

Bomba mierzy się z hejtem

Nawiązała także do przykrych komentarzy, które zdarza się jej nadal czytać na swój temat w Internecie.

- Do tej pory masa ludzi mi pisze na Instagramie, że jestem gruba i brzydka. No tylko, że póki ja tego nie biorę do siebie, to nie jest moje, to jest opinia tych ludzi. Każdy ma prawo mieć swoją opinię - dodała.

W rozmowie z Olszewską pojawiły się także wątki macierzyństwa - Sylwia Bomba ma kilkuletnią córeczkę Antoninę ze związku z Jackiem Ochmanem. Niestety mężczyzna zmarł w lipcu 2022 roku. Zmagał się z nałogiem alkoholowym.

Córka Bomby pójdzie w ślady mamy?

Celebrytka wyznała, że jej pociecha doskonale czuje się przed kamerą. - Nagrywa już teraz, więc lubi to bardzo, lubi występować. Chodzi na lekcje tańca, śpiewu. Wiesz, ja mam jedno bardzo ważne postanowienie w życiu, że czy moja córka będzie chciała być aktorką, czy dentystką, czy weterynarzem, czy fryzjerką, to najważniejsze jest dla mnie to, żeby była szczęśliwym człowiekiem i robiła to, co kocha - zdradziła Bomba.

- Jest bardzo usportowiona. Jak kręcimy nasze różne śmieszne rzeczy na Instagram, to rzeczywiście masa ludzi pisze, że Antosia na aktorkę, ale to się wszystko okaże - czytamy w serwisie cozatydzien.pl.

