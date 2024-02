Spytali Małgorzatę Ostrowską-Królikowską o zrzucone kilogramy. Oto co powiedziała

"To jest bardzo wyczerpujące fizycznie"

Wyznała też, że kiedy niedawno robiła zakupy z córką, to właśnie ona zauważyła zmianę. - Moja Marcysia powiedziała: "mamo, taka inna jesteś". Ja nie wiedziałam, o co jej chodzi, a potem mi powiedziała, że taką strzelistość uzyskałam. To nie wynika z tego, że schudłam jakoś strasznie, bo nawet tego nie pilnuję. Ale fakt — strasznie głodna jestem po treningach naprawdę — to jest bardzo wyczerpujące fizycznie - opowiadała.