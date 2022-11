Stale nie domywamy tej części ciała. Eksperci mówią o konsekwencjach

Tę część ciała pomijamy pod prysznicem najczęściej

Mogłoby się wydawać, że mycie ciała nie należy do skomplikowanych czynności. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jednym z najistotniejszych i najczęściej pomijanych miejsc do wyszorowania są stopy. Do doprowadzenia ich do czystości nie wystarczy opłukiwanie pod bieżącą wodą. Wymagają one znacznie bardziej złożonej pielęgnacji.