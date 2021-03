"Stanąłem przed murem biurokracji". 85-latek zaapelował o pomoc w przewiezieniu na szczepienie

"Jestem bezradny, może ktoś pomoże" – zaczyna swój wpis Bober. "Już raz musiałem przekładać szczepienie 2 dawki, bo trafiłem do Szpitala Bielańskiego na skomplikowaną operację nogi. Dziś karetka pogotowia przywiozła mnie z powrotem do domu, bo samodzielnie nie mogę chodzić. Ostateczny termin szczepienia, to 05.03.22 – i na taką datę moja Przychodnia Medycyny Rodzinnej wystawiła mi zlecenie na transport sanitarny" – wyjaśnił 85-latek.