Stanęła przed choinką. Wybrała elegancką mini

Honorata Skarbek obchodzi urodziny 23 grudnia. Nic więc dziwnego, że świętuje je jeszcze zanim głowy wszystkich zostaną zaprzątnięte przez przygotowania do Bożego Narodzenia. W tym roku zaprosiła przyjaciół do chatki w górach . Impreza była zatem kameralna i odbyła się w towarzystwie choinki.

Piosenkarka podzieliła się zdjęciami na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 370 tys. osób. My zwróciliśmy natomiast uwagę nie na tort z uroczą kokardą, lecz na elegancką stylizację w zimowym klimacie. Czyżby Skarbek inspirowała się modą prosto z St Moritz? Pod postem posypały się komplementy oraz życzenia urodzinowe. "To takie wspaniałe że masz wokół ludzi na których zawsze możesz liczyć i którzy zawsze będą przy tobie" – napisała jedna z internautek.

