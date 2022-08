Stanęła przed lustrem i obcięła sobie włosy. Efekt pokazała na TikToku

Waterfall layers to gorący hit tego lata. Fryzura pasuje do każdego kształtu twarzy. Dzięki niej możemy optycznie wyszczuplić buzię i przywrócić jej właściwe proporcje. Pocieniowane włosy najlepiej wyglądają, jeśli do stylizacji użyjemy lokówki. Włosy należy skręcać "od twarzy", a na koniec utrwalić lakierem. To fryzura, która podkreśla kobiecość i wygląda bardzo naturalnie. Jest doskonałą opcją dla kobiet z problemem "przyklapniętych włosów", ten trik optycznie zwiększy ich objętość. Rozwiane fale na głowie świetnie sprawdzają się zwłaszcza podczas upałów.