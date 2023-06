Stanik grał pierwsze skrzypce. "Zmysłowo" to mało powiedziane

Agnieszka Włodarczyk żyła ostatnio wyczynem partnera, Roberta Karasia, który pokonał rekord świata w 10-krotnym Ironmanie. Lecz teraz, gdy emocje nieco opadły, wróciła już do swojej codzienności, którą możemy podglądać na Instagramie.

Aktorka, a obecnie bardziej influencerka, jest bardzo aktywna na swoim profilu, który obserwuje już prawie 350 tys. osób. W ostatnim czasie Włodarczyk publikuje na nim przede wszystkim zdjęcia sportowych stylizacji . Ostatni look, którym pochwaliła się w sieci, nie był wyjątkiem.

Agnieszka Włodarczyk jest żywym dowodem na to, że można postawić na komfort i ubrać się wygodnie, a jednocześnie wyglądać maksymalnie stylowo. Jej ostatni outfit w sportowym duchu to absolutne mistrzostwo. Bazą dla niego stał się mocno podtrzymujący, a także głęboko wycięty stanik sportowy w odcieniu écru . Lecz daniem głównym był szałwiowy set ze śliskiego materiału . Składał się ze spodni oraz krótkiej kurtki ze zdobnymi ściągaczami na rękawach.

Włodarczyk uzupełniła ten look złotym zegarkiem oraz ekstrawaganckimi kolczykami , które prawdopodobnie zdjęłaby przed rzeczywistym treningiem. Jakie buty najlepiej pasują do tej stylizacji? Odpowiedź jest wręcz oczywista – białe sneakersy lub inne buty sportowe. Lecz odważne fashionistki nie bałyby się uzupełnienia outfitu złotymi sandałkami na szpilkach. W końcu w modzie style łączą się w najbardziej nieoczywisty sposób.

