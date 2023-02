Stanisław Pytlarz zabrał głos. O rzekomym związku z Kamilą Boś mówi jasno

To tylko przyjaźń

Kamilę i Stanisława łączy nie tylko zawód. Rolnik nie ominął ostatniej imprezy urodzinowej Kamili. Dwójka mocno się do siebie zbliżyła - ich relacja pozostaje jednak czysto przyjacielska. To samo na temat rolników powiedziała inna uczestniczka programu, Elżbieta Czabator. Pod jednym z jej postów internautka zapytała wprost o to, co łączy Kamilę i Stanisława.