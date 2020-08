Stanisław Soyka: "Tęcza nie obraża". Wspiera środowisko LGBT

Na scenie muzycznej Daria Zawiałow, Tomasz Organek, Błażej Król i Igor Walasze pojawili się z tęczową flagą, a Dawid Podsiadło w jednym z utworów wplótł wers: "Kinga, taki ładny apel miałaś!". Przypominamy, że w trakcie wieczoru wyborczego córka Andrzeja Dudy powiedziała: "Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy".

"Tęczę obiecał Bóg Ojcu Noe po tym, jak potop ustąpił. Tęcza to znak przymierza między Bogiem i ludźmi. Tyle mówi Biblia. A ja dziękuję Bogu za to, że tej tęczy na niebie nie sposób spalić, zniszczyć czy też użyć do stygmatyzowania, do poniżania innych" - napisał.