Stanisława Celińska kończy 73 lata. Udało się jej wyjść na prostą

Celińska doświadczyła głodu i zaniedbania. Spotykało ją wiele nieszczęść, ale nigdy się nie poddawała. Szczególnie dotkliwe było dla niej uzależnienie od alkoholu. Miała 36 lat, gdy całkowicie zatraciła się w piciu. "Za dużo dźwigałam. Zaczęło mi nie wychodzić to tu, to tam. I uciekłam w alkohol" – pisała w swojej biografii. Mąż nie wytrzymał i opuścił aktorkę. Przez kolejne lata nałóg trzymał ją w swoich szponach, aż któregoś dnia weszła do kościoła. Po długiej i żarliwej modlitwie Celińska postanowiła nigdy więcej nie pić.

Stanisława Celińska – życie po nałogu

"Zawsze marzyłeś o tym, żeby czas się zatrzymał, żeby wakacje ciągnęły się do momentu nasycenia się nimi, a nawet przesytu. I to się nigdy nie udawało. Teraz ten czas płynie powoli, a na końcu jest znak zapytania, jak długo jeszcze? Niepokoisz się, bo co dalej, z czego będę żył, kiedy znowu ruszy machina świata? Nikt tego nie wie, ale nie zamartwiaj się, bo nic na to nie poradzisz. Możesz tylko czekać, ale czekaj aktywnie. Wykorzystaj ten czas na rzeczy, na które zawsze było go za mało albo wcale. Mimo wszystko twórz coś, rozwijaj się – niech ten czas zatrzymania będzie czasem darowanym".