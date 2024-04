Startują Targi Ślubne w ALFA Centrum Gdańsk - Galerii Alternatywnej

Wiosna i lato to czas, w którym wiele par decyduje się zorganizować swój ślub. Naprzeciw potrzebom zakochanych wyszła Alfa Centrum Gdańsk - Galeria Alternatywna, w której już w sobotę, 20 kwietnia, od godziny 12.00 do 18.00 odbędą się Targi Ślubne. Będzie to doskonała okazja dla narzeczonych, by poznać aktualne trendy i zasięgnąć inspiracji, które pomogą w kompleksowych przygotowaniach wymarzonego "wielkiego dnia".