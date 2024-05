Nigdy nie bierz do sypialni. Siedlisko bakterii

Kiedy temperatura staje się wyższa, odczuwamy większe pragnienie. Zdarza się, że wybudzamy się z pragnienia. Wiele osób bierze ze sobą szklankę wody do sypialni. To jednak niezbyt dobry pomysł.

Woda to jeden z najważniejszych składników na świecie. Bez wody nie byłoby życia. Organizm człowieka składa się w 70 proc. z wody. Wydalamy ją razem z potem czy moczem, dlatego też trzeba ją stale uzupełniać. Jeśli tego nie robimy, dochodzi do odwodnienia organizmu. To poważny stan, który prowadzi do zaburzenia gospodarki elektrolitowej. W skrajnych przypadkach może spowodować omdlenie, spadek ciśnienia, a nawet niewydolność nerek.