Tak wygląda alkoholowa twarz. Poznasz ją od razu

Po twarzy bardzo często już na pierwszy rzut oka można rozpoznać, że ktoś może nadużywać alkoholu. To właśnie w ten sposób organizm informuje nas, że nie dostarczamy mu tego, czego potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Co więcej, "wlewając" w siebie różnego rodzaju trunki, możemy przyczynić się do pogorszenia naszego stanu zdrowia.