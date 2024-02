Stereotyp kobiety za kierownicą. Dlaczego jest negatywny?

Panowie są przekonani, że jeżdżą lepiej niż kobiety – do zmiany zdania nie przekonują ich też stereotypy, które utrwaliły się w naszej świadomości. Według nich typowa "baba za kierownicą" ma gorszą orientację w terenie, co sprawia, że trudniej jest jej nawigować i podejmować szybkie decyzje dotyczące kierunku jazdy. Często prowadzi to do niepewności czy wahania podczas wykonywania manewrów, co z kolei może stanowić zagrożenie na drodze.